SJEDNICA SABORA

Plenkovića čeka 'paklen' dan: Prvi će ga napasti šef SDP-a

L. Filipović

13.10.2026 u 08:14

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković u utorak će pred saborskim zastupnicima predstaviti godišnje izvješće o stanju nacije, nakon čega slijedi rasprava o prijedlogu njegova opoziva. Inicijativu je pokrenuo SDP uz potporu ukupno 54 zastupnika, a povod su slučajevi nezakonitog odlaganja opasnog otpada i optužbe oporbe o političkoj odgovornosti Vlade.

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika. Andrej Plenković najprije će podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom će se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv.

Riječ je o njegovu desetom godišnjem izvješću otkako je 2016. preuzeo dužnost premijera, odnosno trećem u aktualnom mandatu.

Oporba traži odgovornost zbog afere s otpadom

Nakon premijerova izlaganja i rasprave o izvješću na dnevnom redu bit će SDP-ov prijedlog opoziva predsjednika Vlade, koji su potpisima podržala 54 saborska zastupnika.

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Inicijativi se pridružio dio lijeve i desne oporbe, a u središtu njihovih kritika nalaze se slučajevi nezakonitog odlaganja opasnog otpada, osobito istraga povezana s Gospićem i drugim lokacijama u Lici.

Iz SDP-a tvrde da nije riječ o pojedinačnim propustima, nego o širem problemu za koji političku odgovornost snosi Vlada.

Slučaj otpada u Lici opisuju kao 'posljedicu koruptivnog sustava koji je Vlada omogućila i koji očito služi otpadnoj mafiji povezanoj s vlasti'.

Oporba smatra da odgovornost za takvo stanje mora preuzeti upravo Plenković.

SDP i Možemo usuglašavali taktiku

Dan uoči saborske rasprave o opozivu premijera u SDP-u su pripremali strategiju nastupa, a održana je i koordinacija s Možemo.

Prema dogovoru, prvi će u političku ofenzivu krenuti predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji bi već tijekom slobodnih govora na početku današnje sjednice trebao napasti vladajuće.

Dolazak Plenkovića u Gospić
  • Ernest Petry, Tomo Medved, Irena Hrstić
  • Krunoslav Capak
  • Andrej Plenković, Tomo Medved, Irena Hrstić
  • Goran Bukovac
  • Dolazak Plenkovića u Gospić
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Plenković stigao u Gospić na sastanak o sanaciji opasnog otpada Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic

Time oporba namjerava otvoriti raspravu o političkoj odgovornosti Vlade i prije nego što na dnevni red službeno dođe prijedlog Plenkovićeva opoziva.

Premijer ima sat vremena za izlaganje

Prema saborskom Poslovniku, predsjednik Vlade za predstavljanje godišnjeg izvješća ima na raspolaganju najviše 60 minuta.

Zastupnici tijekom njegova govora nemaju pravo na replike, a nakon izlaganja slijedi rasprava predstavnika saborskih klubova. Svaki od 14 klubova može govoriti do 20 minuta, dok pojedinačne zastupničke rasprave nisu predviđene.

Plenković na kraju ima pravo na završno obraćanje u trajanju do 20 minuta.

Plaće, mirovine, gospodarstvo i sigurnost

Očekuje se da će premijer u izvješću naglasiti gospodarske pokazatelje i Vladine mjere provedene tijekom proteklih godinu dana.

Među temama bi se trebali naći rast plaća i mirovina, zaposlenost, gospodarski rast, turistički rezultati te mjere za ublažavanje inflacije i energetske krize.

Plenković bi trebao govoriti i o ulaganjima u cestovnu i željezničku infrastrukturu, regionalnom razvoju, modernizaciji Hrvatske vojske, demografskim mjerama i stambenoj politici.

Očekuje se i osvrt na sigurnosne izazove, uključujući rusku agresiju na Ukrajinu, rat na Bliskom istoku, migracije i političke prilike u susjednim državama.

Siniša Hajdaš Dončić
  • Siniša Hajdaš Dončić
  • Siniša Hajdaš Dončić
  • Siniša Hajdaš Dončić
  • Siniša Hajdaš Dončić
  • Siniša Hajdaš Dončić
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Siniša Hajdaš Dončić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Među unutarnjopolitičkim pitanjima koja bi mogao otvoriti nalaze se slučajevi nezakonitog odlaganja otpada te mjere za suzbijanje nasilja nad ženama.

Godišnja obveza predsjednika Vlade

Podnošenje izvješća o stanju nacije zakonska je obveza predsjednika Vlade, a održava se jednom godišnje tijekom jesenskog zasjedanja Hrvatskog sabora.

Premijer u njemu predstavlja rezultate rada Vlade, ocjenjuje gospodarske i društvene okolnosti te najavljuje prioritete za sljedeće razdoblje.

Ovogodišnje izvješće održava se u specifičnim političkim okolnostima jer će se neposredno nakon njega otvoriti rasprava o povjerenju samom predsjedniku Vlade.

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