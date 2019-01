Potpisan govor za modernizaciju strukovnog obrazovanja vrijedan 233 milijuna kuna

Ugovor za modernizaciju strukovnog obrazovanja vrijedan 233 milijuna kuna potpisan je u petak u zagrebačkoj Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju

Živčić je kazao da je već sada za strukovno obrazovanje za razdoblje od 2014. do 2020. ugovoreno dvije milijarde i 104 milijuna kuna te da će strukovno obrazovanje biti značajno drugačije, ne samo po izgledu i opremi nego i po kompetencijama koje će davati učenicima.

Svaki će strukovni sektor dobiti svoj kurikulum, a svaka ustanova imat će mogućnost prilagoditi kurikulum 30 posto lokalnim potrebama, kazao je Živčić.

Ministrica Divjak izrazila je očekivanje da će do kraja petogodišnjeg razdoblja projekta strukovno obrazovanja uspjeti namaknuti još jednu milijardu kuna, što bi značilo da će to do sada zanemareno područje obrazovanja za modernizaciju dobiti tri milijarde kuna.

Također, projektom će se provesti stručno osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika i pružit će se značajna potpora školama za provedbu novog pristupa i modela s naglaskom na fleksibilnost i autonomiju škola.

Do sada su usvojene izmjene Zakona o strukovnom obrazovanju, pokrenut pilot-projekt dualnog obrazovanja te imenovano 25 regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.