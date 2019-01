Populizam je obilježio godinu: Analizirali smo fenomen koji je protresao svjetsku, ali i hrvatsku politiku

Kada bismo birali riječ godine za 2018. u hrvatskoj političkoj areni, bez premca bi pobjedu odnio izraz populizam. Kao ni u drugim stvarima, nismo izolirani od globalnih trendova, pa je i populizam kao sve očitiji način političkog djelovanja zahvatio Hrvatsku, a pridjev populistički dijeli se šakom i kapom, najčešće da se diskvalificira političkog protivnika. Ovaj fenomen koji je obilježio 2018. za tportal su analizirali stručnjaci za političku komunikaciju Ankica Mamić i Gordan Turković

'To je otišlo toliko daleko da je, recimo, baš u Grčkoj ultralijeva Siriza koalirala s ultradesnom populističkom strankom Neovisni Grci kako bi osigurala većinu u parlamentu. Sve ovo dokazuje da populisti sve manje mare za ideologiju te se mogu grupirati na osnovi percepcije 'zajedničkog neprijatelja' – Europske unije, političkih elita i slično', dodaje.

'Ovome su zasigurno kumovale velika ekonomska kriza, a onda i izbjeglička kriza, koje su zahvatile naš kontinent. Potezi vlada europskih zemalja tada su u mnogočemu proizveli nesigurnost i nepovjerenje građana u establišment i stvorili dodatno plodno tlo za razvoj populističkih ideja. Dali su zamah Beppu Grillu u Italiji, Andreju Babišu u Češkoj, pa i Marine Le Pen u Francuskoj. Zar nije i jedna od glavnih Trumpovih poruka bila kako Hillary Clinton dolazi iz vladajućeg sustava koji je osiromašio Amerikance? Svi znamo kako je to završilo', rezimira naš sugovornik.

'Političari populisti poprilično su vješti u uvjeravanju građana kako oni ustvari nisu dio političkih elita i kako se s njima bore protiv postojećeg sistema. To je u njihovim postavkama klasična borba između svjetla i tame, odnosno 'zlih' i 'korumpiranih' političara na vlasti i 'potlačenog' naroda. Naravno, dalo bi se raspravljati o tome koliko su oni iskreni u toj svojoj potpori narodu.'

'Prema nizozemskom politologu Casu Muddeu , populizam je zapravo ideologija koja dijeli društvo na dvije suprotstavljene skupine - običan narod i korumpiranu elitu - i koja tvrdi da bi politika trebala biti izraz volje naroda. Mnogo je definicija i različitih tumačenja populizma, pa će neki reći da je to stvarna ideologija, a neki pak da je to samo politički stil. Tako nizozemska politologinja Tjitske Akkerman (2003.) smatra kako treba razlikovati populistički stil od populizma kao modela politike', pojašnjava Mamić.

No što je zapravo populizam i koristimo li ispravno taj izraz?

'Kada pak govorimo o populizmu kao političkom stilu, tada je populista puno više, a među njima je svakako najistaknutiji Milan Bandić. Po definiciji populizma, Bandić bi trebao biti dio naroda, protiv elita.

Međutim, iako se služi populističkim metodama, nije populist jer je on elita per se, i to već 18 godina. Možda zvuči oštro, ali kod Bandića je sve laž i prevara', smatra.