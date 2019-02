Populisti rastu, ali manje od očekivanog: Ovako bi trebao izgledati Europski parlament nakon izbora

Europski parlament u ponedjeljak je objavio prve projekcije kako bi mogao izgledati novi saziv toga tijela nakon izbora koji će se održati u drugoj polovici svibnja ove godine. Projekcije koje se temelje na istraživanju provedenim u državama članicama početkom veljače pokazale su da opada snaga mainstream stranaka, Europske pučke stranke (EPP) te Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D), sukladno trendovima koji su viđeni na nacionalnim izborima diljem Europe, od Francuske i Njemačke, preko Austrije i Češke, do Italije

No isto tako projekcije pokazuju da populističke i krajnje desne protueuropske stranke mogu računati s potporom od oko 150 zastupnika u tri kluba u Europskom parlamentu, što je daleko od mogućnosti da se preuzme kontrola u odlučivanju o sudbini Europe ili mijenjanju iznutra, kako je to poručio potpredsjednik talijanske vlade i antiimigrantske desne stranke Lige Matteo Salvini. Međutim projekcije pokazuju i da EPP i S&D neće kao do sada imati natpolovičnu većinu u Europskom parlamentu te da će trebati pomoć treće grupacije kako bi se imenovao predsjednik Europske komisije i popunile ostale funkcije, najvjerojatnije liberala.

Za Hrvatsku su korišteni podaci iz istraživanja agencije Promocija plus. I prema tim rezultatima HDZ bi osvojio šest mandata, SDP tri, Živi zid dva i Most jedan mandat. No spomenuto istraživanje stranke Amsterdamske koalicije tretira pojedinačno. Zbrojeni, njihovi rezultati smještaju ih ispred Mosta, ali iza Živog zida. Također treba vidjeti kako će napredovati START Dalije Orešković, koji je u prvom istraživanju u kojem se pojavio dobio izvanrednih pet posto, a ne treba zanemariti ni Nezavisne za Hrvatsku, koji također solidno kotiraju s 3,7 posto. Uglavnom, čeka nas mnogo uzbuđenja do svibnja.

Podaci koji su korišteni u ovim projekcijama zasnivaju se na informacijama iz pouzdanih istraživanja koja su provele stručne ustanove u državama članicama, a za Parlament ih je prikupila agencija Kantar Public. Treba reći da se ovi podaci malo razlikuju od onih izvornih Promocije plus, jer su neodlučni birači ravnopravno podijeljeni strankama koje prelaze prag, kako se to i radi kad se preračunavaju glasovi u mandate.

Stranke su uvrštene u ove projekcije samo ako su članice postojećih klubova zastupnika ili ako su već povezane s nekom europskom političkom strankom. Sve ostale političke stranke i pokreti koji se još nisu izjasnili o svojim namjerama nalaze se u kategoriji 'ostali', poput Mosta i Živog zida, koji još uvijek nisu pronašli svoju europsku obitelj.