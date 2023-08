Poplave u nekim mjestima u Sloveniji i dalje jačaju, čeka se izlijevanje Krke

Cijeloj regiji i dalje prijete poplave i sve veći broj odrona, no kiša je tamo noćas bila slabijeg intenziteta, rekao je u subotu za STA regionalni zapovjednik civilne zaštite Alan Matijević.

U mnogim mjestima u regiji nema pitke vode jer su vodoopskrbne cijevi oštećene pa će u subotu prioritet vatrogosaca biti dostava cisterni s pitkom vodom.

Poplavni val se pomicao nizvodno rijekama Savinja, Kamniška Bistrica i Gradaščica, a Poljanska Sora u donjem toku poplavljuje u većoj mjeri, objavili su u subotu iz slovenske uprave za zaštitu i spašavanje.

Sava se također izlijeva u većem obujmu i njen će donji tok u narednim satima doseći najveći protok.

Gornji tok Drave je stabilan, a u donjem toku se usporava rast vodostaja.

Protok Mure u Gornjoj Radgoni će se u narednim satima stabilizirati na oko 1400 metara kubnih po sekundi.

Smanjuje se vodostaj rijeka koje su u petak poplavile šira područja, no zbog padalina se to događa sporije, a mjestimično dolazi i do manjih porasta. Sličan trend pada vodostaja očekuje se i tijekom subote.

Posjetitelji kampa u termama Čatež su evakuirani tijekom noći. Krka će prema prognozama također narasti i izliti se.