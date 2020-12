Političari raspravljali o 'nacionalnoj mirovini' o 800 kuna, bivši beskućnik ih poklopio: Puno pričate i ništa ne kažete, izmišlja se topla voda

Što donose tzv. nacionalne mirovine? Tko će imati pravo na taj novac? Koliko je ljudi u jeku koronakrize gurnuto u siromaštvo? Kako im pomoći? To su bile teme u kojem se raspravljalo u Otvorenom HRT-a. Gosti emisije bili su Fra Vladimir Vidović, voditelj Pučke kuhinje na zagrebačkome Svetom Duhu; bivši beskućnik Mile Mrvelj; ministar rada Josip Aladrović i Davorko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za rad

'Kao i svi beskućnici, spavao sam u ruinama, grijao se zimi po tramvajima, sakupljao od skupljanja boca po kontejnerima. To je zaista deveti krug pakla. Najgora stvar su predrasude ljudi. Znate li kako je to kad vas zaobilaze, kad ne žele s vama pričati? I dan danas mi zvoni u ušima rečenice: ''Bježi odavdje, smrdiš''. To su ljudi koji su nekad imali ponos, obitelj, posao…', prisjeća se bivši beskućnik Mile Mrvelj. Istaknuo je kako većina ljudi postaje beskućnikom iz ekonomskih razloga, jer su ostali zbog posla, zapali u kredite, a ne vlastitim izborom.

'Ljudi u prosjeku s 50 godina ulaze u beskućništvo. Sad je veliki problem. To je potpuno pogubljena skupina ljudi, nemaju informacije, svugdje ih tjeraju, kolodvori su zaključani, u pučkim kuhinjama više ne mogu ni jesti unutra nego jedu po parkovima. Samo jedno prenoćište radi, u Kosnici. Ogromna većina tih beskućnika je u psihičkim problema. Zamislite petoricu pshihopata kad ih zaključate, to je ludnica', govori Mrvelj.