Policijska službenica za 40 sati i 22 minute istrčala 171.6 kilometara jedne od najtežih i najsurovijih utrka na svijetu

Ovog je vikenda na području Švicarske, Italije i Francuske održana jedna od najpoznatijih i najprestižnijih trail utrka UTMB (Ultra trail du Mont Blanc), na kojoj je sudjelovala i policijska službenica za odnose s javnošću PU istarske Nataša Rogić Jukopila,članica SRK Alba iz Labina i trkačke sekcije IPA Istra

Sama utrka bila je izrazito teška i naporna. Nakon osamdesetog kilometra trkači su zbog vrućine počeli otpadati, a kada ju je nakon sto kilometara u švicarskom dijelu uhvatila kiša i tuča, bila se prisiljena skloniti na pola sata pod stablo. ''Noću sam imala krize spavanja, no stisnula sam zube, prebrodila ih i krenula dalje. Velika pomoć bio mi je i kolega Bernard Perković, s kojim inače treniram. Budući da nije skupio dovoljan broj bodova, ove godine nije se mogao kvalificirati na utrku, no zato me pratio putem na kontrolnim točkama gdje je to bilo dozvoljeno i brinuo se o logističkom dijelu'' ispričala je Nataša i napomenula kako slijedeće godine svakako ponavlja ovu pustolovinu, ali zajedno sa svojim partnerima za treniranje.



''Uživala sam u utrci, dobroj atmosferi i odličnim volonterima. Zahvaljujem im na pomoći putem, a zahvaljujem i svim svojim kolegama, rodbini i prijateljima koji su tijekom utrke pratili moj napredak i na taj način bili uz mene''.