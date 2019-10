Policija uhitila Antu Pavlovića jer je čovjeka držao za roba

Samoprozvanog kiropraktičara Antu Pavlovića zagrebačka policija pritvorila je zbog sumnje da je fizički i psihički napadao svog 60-godišnjeg sumještanina, držao ga u ropstvu i teško ga ozlijedio

Mještani su zbog toga, ali i zbog čovjeka kojeg je samoprozvani doktor Ante odlučio liječiti pozvali i novinare "Provjerenog".

Iz policije su izvijestili kako su provjeravajući i uvidom u otvorene izvore te javno dostupne informacije došli do saznanja odnosno sumnje u moguće počinjenje kaznenih djela po službenoj dužnosti nakon čega se pristupilo utvrđivanju svih činjenica i okolnosti.

Navedeno je rezultiralo dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 62-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela "ropstvo" i "teška tjelesna ozljeda", stoji u priopćenju.

Naime, sumnja se da je unazad tri tjedana, do 30. listopada 2019., kršeći odredbe međunarodnog prava i to članka 4. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, 62-godišnjak stavio u ropski odnosno u odnos sličan ropskom oštećenog 60-godišnjaka, svakodnevno je dolazio do njegovog trošnog objekta u kojem skromno živi i prijetio mu da će "snositi posljedice" ako neće ispunjavati njegove zahtjeve, a što je oštećeni bespogovorno i u strahu i činio.

Policija u priopćenju navodi da se osumnjičeni 62-godišnjak fizički i psihički obrušavao na oštećenog 60-godišnjaka te ga je svakim njegovim odbijanjem, radi nametanja dominacije, fizički kažnjavao čime si je osigurao poslušnost i kod 60-godišnjaka izazvao strah i nemoć.

Također, osumnjičeni mu je preko drugih osoba slao poruke radi zastrašivanja i prijetnji smrću da bi učvrstio svoju dominantnost, a 30. listopada ponovno ga fizički napao, prvo rukama, a zatim i štapom udarao po tijelu te ga teško ozlijedio pa mu je u KBC Zagreb pružena sva potrebna liječnička pomoć.