od zagreba do splita

Policija spektakularnim uhićenjem razbila duhansku mafiju: USKOK kreće s istragom, već se zna kolika je šteta

M.Či./Hina

13.10.2026 u 18:24

Zaplijena duhana, ilustracija
Zaplijena duhana, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
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Uskok je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, pokrenuo istragu protiv šestorke koja je krijumčarila 1,3 tone duhana i najmanje 100.000 komada cigareta, čime su oštetili državni proračun za najmanje 188.694 eura

Tužiteljstvo je navelo da šestoricu hrvatskih državljana u dobi od 29 do 79 godina sumnjiči za nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok precizira da su se članovi skupine povezali u zajedničko djelovanje od travnja 2026. do 12. listopada ove godine, a kako bi stekli protupravnu imovinsku korist kupovinom i prijevozom velikih količina cigareta i duhana te njihovom prodajom na ilegalnom tržištu.

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Radi realizacije plana, trojica okrivljenika kupovala su od 29-godišnjaka krijumčarene cigarete i sitno rezani duhan bez markica Ministarstva financija, nakon čega je 29-godišnjak dogovarao s ostalim okrivljenicima prijevoz i isporuku te robe iz Zgareba do Dugopolja i Splita radi daljnje preprodaje.

Pritom je na dogovorenim lokacijama 58-godišnjak preuzimao krijumčarene cigarete i duhan, od kojih je dio skladištio u garaži u vlasništvu svoje supruge, a dio isporučivao 79-godišnjaku radi daljnje prodaje.

Uskok je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove.

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