Policija spektakularnim uhićenjem razbila duhansku mafiju: USKOK kreće s istragom, već se zna kolika je šteta

Tužiteljstvo je navelo da šestoricu hrvatskih državljana u dobi od 29 do 79 godina sumnjiči za nedozvoljenu trgovinu u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok precizira da su se članovi skupine povezali u zajedničko djelovanje od travnja 2026. do 12. listopada ove godine, a kako bi stekli protupravnu imovinsku korist kupovinom i prijevozom velikih količina cigareta i duhana te njihovom prodajom na ilegalnom tržištu.