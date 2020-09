Velika akcija Uskoka: Priveden predsjednik uprave Janafa Dragan Kovačević, pod sumnjom i gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić!

Rano jutros policija je s nalogom za pretres upala u stan predsjednika uprave Janafa Dragana Kovačevića. Istodobno su policijske ekipe došle i u prostorije Janafa. Akcijom je obuhvaćen i gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić te još desetak osoba

Još nije jasno o kakvim je malverzacijama riječ, no RTL doznaje kako su pretresi u tijeku.

Da su kod Kovačeviću tijeku pretrage, potvrdio je i njegov odvjetnik Ivo Farčić, a prema onom što je do sada poznato Kovačević se sumnjiči za trgovinu utjecajem, javlja Večernji list.

Za što se sumnjiči Barišić za sada nije jasno kao ni to je li riječ o nekom novoj akciji koja se provodila više mjeseci. Ili je pak riječ o nastavku neke ranije istrage. Kako doznaje Večernji, istragom je obuhvaćena i tvrtka Elektrocentar iz Ivanić Grada.

Neki su mediji objavili i da je priveden gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić, no to nije točno.'Vozim se prema Zagrebu, policija me nije privela, a Dragana Kovačevića sam sreo možda jednom u životu', rekao je Barišić za N1.

N1 javlja i da je u Hrvatski sabor stigao zahtjev za skidanjem imuniteta Barišiću, ali i jednom zastupniku SDP-a.