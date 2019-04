Policija kazneno prijavila bivšeg vođu udruge Uvijek vjerni zbog prijetnji Tolušiću

Zbog prijetnji ministru poljoprivrede i potpredsjedniku Vlade Tomislavu Tolušiću fotomontažama na kojima Tolušić konzumira kokain u društvu prostitutke policija je podnijela kaznenu prijavu protiv bivšega vođe navijačke udruge Uvijek vjerni, Krunoslava Grlevića (47), piše u utorak Jutarnji list.

“Riječ je o svojevrsnom epilogu kriminalističkog istraživanja afere koja je u javnosti prozvana ‘Špicpapak’ zbog toga što je Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) autentičnost fotografija demantirala, između ostalog, time da je muškarac koji je na fotografijama bio u društvu poluodjevene djevojke, a umjesto čije je glave fotomontirana glava ministra Tolušića, na nogama imao cipele sa zaobljenim vrhom dok je Tolušić ustvrdio kako to ne može biti on jer on samo nosi cipele na špic”, navodi dnevnik.