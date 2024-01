Policija ga izvukla iz vlaka jer nije htio staviti masku, stigla odluka Europskog suda

Kako se navodi u odluci Europskog suda za ljudska prava, u lipnju 2020., u vrijeme pandemije bolesti COVID-19, otac je ušao u vlak bez zaštitne maske sa svojim maloljetnim sinom koji je imao dvije i pol godine. U to vrijeme na snazi je bila odluka Stožera civilne zaštite RH da svi putnici u javnom prijevozu moraju nositi zaštitnu masku, jer u protivnom vozilo ne može prometovati. Osoblje vlaka i policijski službenik, koji je pozvan na intervenciju, zatražili su od oca da stavi zaštitnu masku ili napusti vlak, a on je to odbio i masku je stavio tek kada je vidio da mu se približavaju još dva policijska službenika. Budući da se i dalje odbijao iskrcati iz vlaka, te je policijskim službenicima pružao aktivan otpor, oni su prema njemu primijenili silu i iznijeli ga iz vlaka, a naknadno su protiv njega pokrenuli prekršajni postupak zbog remećenja javnog reda i mira i vrijeđanja policijskog službenika.

Otac i sin prigovorili su da je sila koju su policijski službenici upotrijebili protiv oca bila nerazmjerna i da istraga njihovih navoda o policijskom postupanju nije bila učinkovita, te da je nasilno uhićenje oca i zadržavanje sina u policijskoj postaji, bez da se itko o njemu brinuo, izložilo sina nečovječnom i ponižavajućem postupanju.