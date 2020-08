[FOTO/VIDEO] Polaznici obuke za razvoj vođa prošli trećinu puta do Knina

Polaznici drugog naraštaja pilot obuke Središta za razvoj vođa “Marko Babić“ u ponedjeljak su, u hodnji iz Udbine do Knina kao vrhunca šestotjedne obuke kojom HV postaje bogatija za 43 novih vođa, stigli u Gračac, prehodavši trećinu puta

"Motivacija je na visokoj razini s obzirom da sam svjesna što me čeka tijekom ostatka dana i tijekom sutrašnjeg dana. Hodnja je zahtjevna, ali to ne znači da motivacija zbog toga opada", poručila je Lovrić.

"Samim tim što znam što me čeka slijedeći dan s lakoćom to podnosim i za sada nema žuljeva. Iako sam jedina pripadnica pratim tempo. Timski duh se osjetio tijekom cijele obuke tako da nisam osjetila nikakve muško-ženske razlike. Prihvatili su me svi do jednoga“, rekla je.

Skupnik Marko Korica iz prve mehanizirane bojne Tigrovi kazao je kako hodnja nije jako naporna, zahvaljujući dobroj pripremi na kojoj su polaznici radili od početka obuke.

"Ima malo grčeva, tabani peku, vruće je, ali mi smo uvijek spremni na sva godišnja doba i na velike vrućine i na hladnoću i na kišu. Mislim da svatko od nas tko je sudionik ove hodnje ima barem nekoga u bližoj ili široj obitelji koji je bio u Domovinskom ratu i to nam je svima jako velika motivacija, pogotovo što je mjesto završetka hodnje Knin i kninska tvrđava", naveo je Korica.