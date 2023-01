Pokrenuta istraga protiv bivšeg predsjednika Francuskog nogometnog saveza zbog moralnog i seksualnog uznemiravanja

Ured javnog tužitelja u Parizu u utorak je pokrenuo istragu protiv donedavnog predsjednika Francuskog nogometnog saveza (FFF) Noela Le Graeta zbog "moralnog i seksualnog uznemiravanja"

Tijekom prošlotjednog izvanrednog sastanka Izvršnog odbora 81-godišnji Le Graet, koji je bio na dužnosti predsjednika FFF-a od 2011. godine, odstupio je sa svoje pozicije zbog pritiska javnosti nakon njegovih nespretnih izjava vezanih uz legendarnog igrača, a sada trenera Zinedinea Zidanea.

No, još u rujnu prošle godine francusko ministarstvo sporta naredilo je reviziju u FFF-u i to nakon što je savez najavio sudsku tužbu protiv magazina So Foot koji je objavio tekst u kojemu se Le Graeta optužuje za seksualno uznemiravanje nekoliko zaposlenica saveza. Le Graet je zanijekao bilo kakvu umiješanost u nezakonite radnje.