Pojavile se prve konture ujedinjene europske vojske: 'Ovo je jako uzbudljivo'

Prema vojnim analitičarima, uspostava mirovnih snaga u Ukrajini zahtijevala bi 'desetke tisuća' vojnika. Njihova bi uloga bila stati između ukrajinske vojske, koja broji oko milijun ljudi, i ruskih invazijskih snaga, za koje se procjenjuje da trenutno broje oko 650.000 pripadnika, no ruska vlada protivi se toj ideji.

'To mora biti maksimalistički pristup kako bismo mogli vidjeti mogu li Sjedinjene Države pružiti bilo kakve poticaje', rekao je izvor. 'Ovo je prilika za Europljane da preuzmu veću odgovornost. Ovo je vrlo uzbudljivo... Još uvijek možemo prilično brzo djelovati.'

Sastanak dolazi dva tjedna nakon što je britanski premijer Keir Starmer najavio da će ' koalicija voljnih ' raditi na mirovnom planu koji će predstaviti predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu , a nakon što je on doveo u pitanje potporu Washingtona ratom razorenoj Ukrajini.

Prema tom prijedlogu, 5000 policajaca i 10.000 pomoćnog vojnog osoblja bilo bi dovoljno za nadzor tampon-zone široke pet kilometara duž cijele bojišnice. No to se temelji na pretpostavci da bi Rusija pristala na povlačenje teške vojne opreme, otvaranje humanitarnih koridora i zajedničku vojnu koordinaciju.

Osim toga, Sjedinjene Države bile bi uključene samo u podršku operaciji. Trump je prošlog mjeseca izjavio novinarima da očekuje da Europa preuzme vodstvo u osiguravanju Ukrajine. 'Neću jamčiti puno sigurnosti', rekao je 26. veljače. 'Tražit ćemo od Europe da to učini.'

'Ako ne uspijemo postići mir u Europi, moglo bi doći do šireg utjecaja i mogućih posljedica na Pacifiku', rekao je vojni izvor, objašnjavajući interes zemalja izvan Europe.

Postoji konsenzus oko toga da prekid vatre pritom mora biti prvi korak. 'Ne vidim nikakve okolnosti u kojima bi neka europska država poslala snage u Ukrajinu dok rat još traje', rekao je izvor.

Jer ako bi bilo žrtava među europskim vojnim snagama, to bi moglo pokrenuti članak 5. NATO-a o kolektivnoj obrani, čak i ako Rusija ne napadne članicu NATO-a, upozorio je izvor. 'Članak 5. je svet. To je jedina stvar koju Putin poštuje. To je jedina stvar koja ga odvraća od napada na neku zemlju u NATO-u. Moramo ga zaštititi.'