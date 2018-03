Pogledajte koji će gradovi za vikend biti najtopliji i gdje će temperature premašiti 20 stupnjeva

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na Jadranu i područjima uz njega povremeno oblačnije uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak, a malo kiše može biti i u središnjim i istočnim predjelima osobito u noći na četvrtak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Na kopnu će ujutro biti mjestimice magla. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, duž obale i jugo i južni vjetar . Najviša dnevna temperatura od 6 do 11 u većem dijelu unutrašnjosti te od 10 do 15 stupnjeva Celzija duž obale i na krajnjem istoku zemlje, izvijestili su iz DHMZ-a .

U četvrtak će u prvom dijelu dana biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito u Slavoniji i Dalmaciji. Već prijepodne sa zapada postupno razvedravanje pa će poslijepodne biti i duljih sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab, a na istoku zemlje i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna od 6 do 11 u unutrašnjosti te od 10 do 14 stupnjeva Celzija na Jadranu.

Sljedećih će dana biti toplije u cijeloj Hrvatskoj, najviše temperature očekuju se u Slavoniji gdje će za vikend na nekim područjima poput Slavonskog Broda, Vukovara i Osijeka, one premašiti i 20 stupnjeva Celzija.