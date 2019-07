Pogledajte spašavanje helikopterom iznad Omiša

Vojni helikopter u utorak je s planine Kamešnica do sinjskog aerodroma prevezao osobu kojoj je trebala hitna medicinska pomoć, a odmah potom s omiške tvrđave Fortica i inozemnu turistkinju

Kapetan posade helikoptera Mi-8 MTV1 natporučnik Marko Filipović-Grčić rekao je da je i ovoga puta do punog izražaja došla visoka spremnost i osposobljenost posada za brze, sigurne i uspješne akcije spašavanja.

"Druga je akcija bila dosta zahtjevnija. Morali smo prići jednom grebenu, a i vjetar je usložnjavao akciju. Uspjeli smo najprije spustili liječnicu iz tima Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) do unesrećene te smo ih nakon toga odvezli podvjesnim užetom za koje su bili pričvršćene alpinističkim prslucima do nogometnog igrališta u Omišu, gdje smo ih unijeli u helikopter i potom prevezli do KBC Split", opisao je tijek spašavanja inozemne turistkinje.

"Uvijek je lijepo sudjelovati u humanim akcijama. Čuti riječi zahvale od osoba kojima pomažemo je najljepša nagrada za sve plemenite misije koje činimo", poručio je natporučnik Filipović-Grčić koji je prije nekoliko dana sudjelovao i u jedinstvenoj akciji prevoženja skloništa za planinare na najviši hrvatski vrh Sinjal na Dinari.