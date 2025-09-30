Počelo saslušanje kandidatkinja za pravobraniteljicu za djecu - pogledajte tko se sve javio

Kandidaturu su službeno povukle Mirela Horvat i Tatjana Šikić , a Marija Ramljak , koja bi se članovima Odbora trebala predstaviti sutra, najavila je mogućnost da neće stići doći.

'Imamo najavu da jedna kandidatkinja neće doći, a u međuvremenu su dvije kandidatkinje povukle kandidaturu', kazala je predsjednica Odbora Vesna Vučemilović .

Odbor za obitelj, mlade i sport u kolovozu je objavio javni poziv na koji se javilo 11 kandidata, tj kandidatkinja, jer niti jedan muškarac nije iskazao želju postati pravobraniteljem za djecu. Utvrđeno je kako svih 11 kandidatkinja udovoljava uvjetima, no do zakazanog ovotjednog saslušanja pred Odborom dvije kandidatkinje su povukle kandidaturu.

Saslušanje, koje je započelo danas, a nastavit će se sutra, provodi se u obliku intervjua s kandidatima, a o izboru pravobranitelja odlučuje Hrvatski sabor između najmanje dva kandidata koje predlaže Odbor.

'Mi sada razgovaramo s kandidatkinjama kako bi stekli uvid u njihove stavove i razmišljanja, a nakon toga ćemo na sljedećoj sjednici dogovoriti koji ćemo broj kandidatkinja uputiti Hrvatskom saboru na izbor, o čemu ćemo provesti tajno glasovanje', pojasnila je Vučemilović.

Na poziv za novi mandat se javila i aktualna pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, a za njenu poziciju natječu se još i Tatjana Holjevac, Marina Katinić Pleić, Tatjana Katkić Stanić, Marina Matković, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić, Edita Štok te spomenuta Ramljak, čija kandidatura još ostaje upitna.

Pravobranitelj ili u ovom slučaju pravobraniteljica za djecu bira se na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Na tu dužnost može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin s prebivalištem u RH, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, najmanje 10 godina radnog iskustva te je osobnim zauzimanjem u javnosti poznata u promicanju i zaštiti prava djeteta.

Uvjet je i da nije osuđivana, da se protiv nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti i da nije član političke stranke.

Prije osam godina na javni poziv javilo se petero kandidata.