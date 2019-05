Počelo elektroničko glasanje na izborima u Hrvatskoj liječničkoj komori

S prvim minutama iza ponoći u ponedjeljak su počeli elektronički izbori za tijela Hrvatske liječničke komore (HLK), na kojima nešto više od 12.000 članova Komore bira novo vodstvo među šest kandidata za novog predsjednika te strukovne udruge

U utrci za novog čelnog čovjeka HLK-a je šest kandidata, među njima sadašnji v. d. predsjednik Krešimir Luetić i bivši, smijenjeni predsjednik Trpimir Goluža. Za to se mjesto natječu još i predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) Ada Barić Gregurević, te liječnici Hrvoje Tomasović, Miran Cvitković i Matija Majić.

Tomasović i Cvitković prošloga su tjedna poslali pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojemu ga upozoravaju na navodne nepravilnosti na izborima, te zabrinjavajućim ocjenjuju elektroničko glasanje.

Iz HLK-a u priopćenju navode da je sustav elektroničkih izbora izrađen po uzoru na sustav e-građanin, odnosno članovi Komore glasuju uz pomoću PIN-a i pametne elektroničke iskaznice, koja ima istu razinu sigurnosne zaštite kao i osobna iskaznica (razina 4).

Pametne iskaznice, kao i informacijski sustav e-izbori, za HLK je izradila Agencija za komercijalnu djelatnost, koja izrađuje hrvatske osobne iskaznice. S AKD-om, poduzećem u državnom vlasništvu, HLK-a ima zakonom propisan ugovor o zaštiti uporabe osobnih podataka. Na isti način AKD npr. ima reguliran ugovorni odnos s državom kada za nju izrađuje osobne iskaznice ili putovnice.

Osobni podaci koriste se zakonito

Birački popis sadrži istu vrstu podataka za elektroničko i za dopisno glasanje: ime i prezime člana, OIB i izbornu jedinicu člana, a elektroničko glasanje, u odnosu na dopisno, ne zahtijeva obradu dodatnih osobnih podataka, navodi se u priopćenju.

U HLK-u ističu da osobne podatke članova koriste zakonito, odnosno postoji jasna zakonska osnova da ih Komora koristi kako bi članovima omogućila da, u skladu sa Statutom i drugim pravnim aktima, iskoriste svoje glasačko pravo na izborima.

Elektronički izbori dio su projekta e-Komora, koji se razvija od 2016. godine. Proces izrade i dodjele liječničkih iskaznica članovima počeo je krajem 2016. godine i traje već više od dvije godine.

Osim što se izbori za tijela HLK-a po prvi puta provode na takav način, to su i prvi elektronički izbori koji će biti provedeni u Hrvatskoj. Članovima je osigurana tehnička pomoć - u svim izbornim jedinicama, u većim zdravstvenim ustanovama, na raspolaganju su im koordinatori Komore, kako bi im pomogli u slučajevima aktivacije liječničkih iskaznica, navodi se u priopćenju.

Novo vodstvo birat će nešto više od 12.000 liječnika, a glasovanje će se provoditi od 20. do 26 svibnja. Oni članovi Komore koji ne mogu sudjelovati u elektroničkom glasanju mogli su se do 19. travnja prijaviti za dopisno glasanje. Po informacijama iz Pravne službe komore, to je učinilo oko 2250 članova, koji će glasovati dopisno.

Osim predsjednika i zamjenika, birat će se i članovi Skupštine HLK-a na županijskoj razini. Broj članova koji se biraju ovisi o broju liječnika u nekoj županiji, pa se tako trećina njih bira u Zagrebu.