Plenković: U ovoj orkestriranoj kampanji oporba gotovo navija za koronakrizu, to je neodgovorno

Upitan za komentar informacije o tome da je Ustavni sud pokrenuo postupak ocjene ustavnosti mjera koje je Stožer civilne zaštite donio tijekom koronakrize (koju je u međuvremenu demantirao predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović), premijer Andrej Plenković ustvrdio je kako je u pitanju još jedan pokušaj oporbe da opstruira rad Vlade

'To je pokušaj oporbe da opstruira rad Vlade. Prva debata bila je na tu temu. Imali smo tzv. ustavnopravni i pravni aspekt zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, sve što smo donosili bilo je u skladu s Ustavom i zakonom i osiguralo je Hrvatskoj odličan stožer, odlične mjere, minimaliziranje štete. Tu prvu bitku je oporba teško izgubila.

Druga opstrukcija odnosila se na širenje panike zbog nedostaka zaštitne opreme, to je riješila Vlada. U Hrvatsku su slijetali avioni iz Kine, brodovi, nitko u zdravstvenom ili civilnom sustavu nije bio u situaciji da nešto nedostaje. Hrvatska ima svega i više nego dovoljno.

Potom su uslijedile teze o ekonomskim mjerama. Za razliku od njihovih strahova i prognoza da će Hrvatska imati 400 tisuća nezaposlenih, isplaćeno je više od dvije milijarde kuna naknada radnicima u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Premostili smo krizu.

Četvrta teza, po meni najgora jer je najneprimjerenija i najosjetljivija, a to je ova orkestrirana kampanja u kojoj oporba gotovo navija za koronu, takav dojam imam, to je neodgovorno. Želi politizirati bilo koju situaciju, to je ključna razlika između nas koji odgovorno brinemo i onih koji su imali krive procjene po bilo kojoj od ovih tema', rekao je Andrej Plenković, a prenosi N1.