Plenković smijenio dvoje ministara: 'Izbor Branka Bačića je žestoka politička poruka. Tramišak je rekla dvije zanimljive stvari...'

Branko Bačić bit će novi potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva umjesto Ivana Paladine. Na toj je ministarskoj dužnosti bio i u Vladi Jadranke Kosor prije 12 godina. Novi ministar fondova EU-a umjesto Nataše Tramišak bit će dosadašnji državni tajnik Šime Erlić

Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora (HDZ), u HRT-ovoj emisiji Otvoreno rekao je da su promjene u Vladi uobičajena stvar. Ne vidi razloga za dramatizaciju koja, kako je rekao, 'odgovara medijima jer dobivaju na gledanosti, odnosno čitanosti'.

'Znam cijeli niz europskih država u kojima se neprestano događaju promjene u vladi i nitko to ne smatra dramatičnim osim kod nas. To je naprosto nešto što se događa s vremena na vrijeme, ne vidim zašto se tome treba jako čuditi. Ako ste slušali konferenciju za medije Paladine i Tramišak, oboje su izrekli stvari koje su potpuno normalne. Paladina je najavio svoj odlazak dosta ranije, što ćemo se tome čuditi kao 'picek glisti'. To što će Tramišak aktivirati manadat u Saboru, pa normalno, izabrana je na listi HDZ-a, zašto ne bi', rekao je Reiner.