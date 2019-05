Plenković: Reforma državnog inspektorata je velika i ozbiljna državna reforma

Premijer Andrej Plenković je za medijske natpise da je Državni inspektorat postao adresa za masovna zapošljavanja u petak rekao kako je riječ o "namjernom, tendencioznom i orkestriranom spinu", a da je reforma državnog inspektorata velika i ozbiljna državna reforma.

"Ako ja kao predsjednik Vlade znam da ću svake godine iz poreznih prihoda morati izdvojiti 18 milijardi kuna i više za mirovine znači da mi ovakav mirovinski sustav generacijske solidarnosti ne omogućava da se iz doprinosa financiraju mirovine. Onda moramo nešto mijenjati pa smo išli u reformu", rekao je. Istaknuo je kako su u mandatu njegove Vlade mirovine veće 7,54 posto, a od 1. srpnja će minimalne mirovine narasti za još 3,18 posto.



"Manipulacija koja se koristi, da je 67, a to je i naslov sindikalne kampanje, nešto što je izmislio Marko Pavić ili ova Vlada ne stoji istaknuo je. "Volio bih čuti zašto nije bilo referenduma, ako je 67 uveden za vrijeme SDP-ove Vlade. Neka čelnici sindikata to jasno kažu", rekao je Andrej Plenković. Ponovio je kako nije istina da će svi raditi do 67, godine života i da to treba jasno i glasno reći.



Istaknuo je kako je mirovinsku reformu dobro ocijenio Međunarodni monetarni fond, stručnjaci i Europska komisija te mu nije jasno otkuda toliko otpora. Pohvalio je gradonačelnika Ivana Penavu što je na pavoslavni Uskrs bio nazočan bogoslužju u vukovarskoj pravoslavnoj crkvi sv. Nikolaja riječima da bi to podržao "300 posto i predsjednik Tuđman".



"Od svih se očekuje da pružaju ruku. Zašto sam ja htio da manjine budu uz parlamentarnu većinu? Zato što je to normalno. "2019. to je normalno u hrvatskom društvu i na tome ćemo ustrajati i tu je gradonačelnik napravio dobar posao", rekao je.



Čestitao je novinarima Svjetski dan slobode medija poručivši kako on novinare nikada ne bi tužio, što god pisali o njemu. Na pitanje novinara hoće li kanddiati HDZ-a na listi za europarlamentarne izbore sudjelovati u "Hodu za život" koji se organizira na dan izborne šutnje Plenković je rekao kako je to njihova osobna stvar te da toga dana nije predviđena ni jedna službena aktivnost, ni stranke ni kandidatata.