Plenković: Predmet mojeg interesa nije zašto Milanović dolazi na Klis

Premijer Andrej Plenković poručio je da ga ne zanimaju razlozi zbog kojih je predsjednik Republike Zoran Milanović promijenio protokol te će, kao i premijer, na tvrđavi Klis nazočiti obilježavanju osnutka 4. gardijske brigade, a ponovio je i da međusobnu suradnju bojkotira Milanović.

Novinari su premijera u četvrtak u Splitu pitali što misli koji su razlozi zbog kojih je Milanović promijenio svoj današnji protokol, a on im je odgovorio kako "nema pojma". "Što to mene briga, to nije nikakav predmet mog interesa", dodao je.

Ponovno je pritom poručio da je predsjednik Republike taj koji bojkotira suradnju.

"On je taj koji bojkotira. Imamo rusku agresiju na Ukrajinu koja traje 60 i nešto dana, ja sam mu službenu uputio dopis da se sastanemo na Vijeću za nacionalnu sigurnost - ako ima ikad nekog razloga da se ono sastane, onda je to ovaj slučaj, a on 60 i nešto dana bojkotira, ignorira taj zahtjev. Onda je on taj koji bojkotira", poručio je Plenković.

S obzirom na probleme u opskrbi plinom u Europi, zbog ruske agresije na Ukrajinu, premijer je naglasio da je Hrvatska "dobra" te da je Vlada napravila "najveće iskorake u smislu sigurnosti opskrbe plinom i energentima".

Podsjetio je na izgradnju LNG terminala na Krku, kojem su sada dodatno povećani kapaciteti, te naveo da više od 57 posto konzumiranoga plina u Hrvatskoj dolazi preko Krka, 21 posto je domaća proizvodnja, a samo 22 posto je ruski plin, koji dolazi iz Mađarske.

"U ovom trenutku Hrvatska nema, kao što vidite, nikakvih problema s opskrbom plina i grijanjem i cijeli proces postupnog napuštanja energenata koji dolaze iz Rusije je nešto što mora ići u fazama", rekao je.

Nije situacija u svakoj članici EU ista, dodao je Plenković, i zato je važno da smo mi na vrijeme osigurali alternativni pravac dobave plinom. "I zato smo ovako mirni i smireni i sve normalno funkcionira, a tako će biti i dalje", zaključio je Plenković.