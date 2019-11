Plenković otkrio zašto ne želi podići koeficijente prosvjetarima: Moramo se izvući iz iracionalnog u racionalno

'Ne znam jesmo li to čuli, ja ću još jednom ponoviti. Imali ste SDP-ovu vladu, smanjivali su koeficijent, smanjivali dodatke, božićnice, regrese, to je stečevina njihovog mandata. Ova vlada cijelo vrijeme vodi trezvenu i racionalnu politiku da preokrenemo trendove koje smo naslijedili, a to je - idemo se zaduživati. Osigurali smo Hrvatskoj zdrav rast', još je jednom u srijedu poslijepodne kazao premijer Andrej Plenković nakon što su ga novinari suočili s informacijom da bi članovi sindikata mogli odbiti ponudu Vlade. Kaže da bi, ako bi dignuo koeficijente učiteljima i nastavnicima, došli i drugi koji bi to tražili

'U tom kontekstu naša politika plaća u dijalogu sa socijalnim partnerima kreće povećavati plaće 2017. 2+2+2. Novi dogovor, 3+2 te povećanje od 11,49 posto u javnim i državnim službama u našem mandatu nego krajem 2016. Ja vam kao zalog dobre volje, poštovanja prema učiteljima i nastavnicima, nudim odmah još dva posto za plaću u rujnu. To su nažalost odbili. Nakon toga kreće mirenje, ministar Aladrović nudi još dva plus dva. I to se odbija. To je već četiri posto koji su odbijeni', pojašnjavao je Plenković.

Podsjetio je na početak razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru u javnim službama. 'Sagledali smo i rekli: želimo povećavati životni standard naših sugrađana. Kako da to napravimo? Kada smo razgovarali o 3x2, bilo je na knap. Donijeli smo političku odluku i odustali od smanjenja stope PDV-a. Radim korak nazad i odustajemo od smanjenja PDV-a s 25 na 24 posto', nastavio je. 'Sada dolazimo na tri plus jedan plus jedan. Što znači da bismo došli na 23,1 posto i jedan posto osigurača. Mislim da je to znak uvažavanja i respekta prema svima koji rade u obrazovnom sustavu, bez obzira jesu li nastavno osoblje ili ne. Moramo se izvući iz iracionalnog u racionalno. Ovo je paket', jasno je poručio.

Na pitanje zašto je koeficijent toliki problem odgovara: 'Volumen zaposlenika nije identičan. Govorimo o 90 tisuća ljudi. Uvijek netko dolazi iz određenog segmenta s određenim zahtjevima i ne gleda širu sliku. Vlada nema taj luksuz, mi moramo gledati širu sliku', poručuje. 'Nisam dobio dopis nijednog resora u kojem se kaže - ovi su važni kao i mi. Svi misle da su najvažniji, da im je koeficijent složenosti posla prenizak', dodaje.