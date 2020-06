Plenković: Ostojićev ubrzani izlazak iz samoizolacije oslikava sav jad i čemer SDP-a

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Rijeci se osvrnuo na izjave Miroslava Škore da jedna od dvije velike stranke u Dalmaciji pokušava vrbovati ljude s liste Domovinskog pokreta te na jučerašnje sučeljavanje s čelnikom SDP-a Davorom Bernardićem.

'Očekujem da lista HDZ-a dodatno predstavi naš program "Sigurna Hrvatska" koji jamči sigurna radna mjesta, želimo da mirovine porastu za deset posto do kraja našeg mandata, da na tragu našeg programa osiguramo društvenu solidarnost kao i zadnje 4 godine, dali smo 5,6 milijardi kuna za plaće radnika, očekujem potporu i nove mandate u 8. izbornoj jedinci', rekao je Plenković.

Na tvrdnju Miroslava Škore da jedna od dvije velike stranke u Dalmaciji pokušava vrbovati ljude s liste Domovinskog pokreta Plenković je rekao: 'Ne, to nije istina i ne znam na temelju čega to govori', a osvrnuo se i na njegov komentar da neće podržati Vladu u kojoj će on biti premijer.