Vlada šalje zahtjev za sredstva iz Fonda solidarnosti: Procjena štete od potresa je 86 milijardi kuna, to je kao 22 Pelješka mosta!

Sredstva za obnovu Zagreba od potresa bila su jedna od tema današnje sjednice Vlade, na kojoj se uvodno obratio premijer Andrej Plenković

Spomenuo je da je agencija finch zadržala Hrvatskoj investicijski kreditni rejting. 'I ta agencija pokazuje povjerenje prema politici koju vodimo. To je izuzetno dobro ako uzmemo u obzir da je Hrvatska od 2013. -2019. bila u neinvesticijskom rejtingu', dodao je.

Dodao je da je je to posljednji korak prije ualska u euro područje. 'To je izuzetno važan i dobar korak', poručio je.

Kazao je i da je razgovarao s predsjednicom komisije Ursulom von der Leyen, ali i s austrijskim kancelarom Kurzom, slovačkim Babiše, te češkim kolegom. 'Sa svima je dogovoreno slobodno kretanje preko granica. Mislim da će to pomoći dolasku turista u Hrvatsku', kazao je Plenković.

Na sjednici Vlade glavna tema je potres u Zagrebu, a za saniranje štete tražit će se sredstva iz Fonda solidarnosti europske unije.

Plenković je zahvalio svima koji su radili na izradi zahtjeva prema Fondu solidarnosti. 'Zahvaljujem svim ekspertima koji su radili na procjeni štete, predstavnicima grada Zagreba i dvaju županija. Radi se o oštećenjima na 25 tisuća zgrada. Zahtjev podnosimo vrijeme. Procjena štete je 86 milijardi kuna, odnosno 11,5 milijardi eura', kazao je Plenković.

'Koliko je to veliko dovoljno govori da je cijela omotica europskih fondova za sedam godina manja, odnosno 10,7 milijardi, a znamo koliko smo s njom izgradili i škola i bolnica, zračnih luka, željeznica. Ovaj proces trajat će dugo. Maksimalno što se može dobiti je preko 600 milijuna kuna. Očekujemo 600 milijuna eura iz fonda, i to 100 milijuna eura već ovog ljeta, a ostatak do kraja godine. Ta sredstva se prvenstveno mogu koristiti za obnovu bolnica i škola, vraćanje u ispravno stanje infrastrukture, za opskrbu energijom i pitkom vodom...', kazao je ministar regionalnog razvoja i euroskih fondova Marko Pavić.

'Štete su procjenjene na 60 posto godišnjeg proračuna, štete su toliko velike. Deset sekundi potresa napravilo je toliko štete. To je otprilike iznos - 22 puta kao i projekt Pelješkog mosta i pristupnih cesta', kazao je Plenković.

Što se tiče ideja o donatorskim konferencijama, Plenković je kazao da se za ovakve situacije unutar članica Europske unije koristi Fond solidarnosti, dok su donatorske konferencije više namjenjene trećim državama. 'Mi ćemo s ovim zahtjevom napraviti što vlada treba i nastaviti tražiti druge načine financiranja obnove', rekao je Plenković.