Nakon što je predsjednik Zoran Milanović aludirao da je Andrej Plenković 'huškao polusvijet na njegovog oca', stigao je i odgovor premijera

'Moj je dojam, identičan kao i zadnjih 5-6 godina. Predsjednik Republike nastavlja iznositi laži i neistine. Njegovog sam oca slučajno sreo u centru grada, on se meni odlučio javiti. Nikada nisam spominjao njegovog oca. A on je imao potrebu spominjati moju majku. Usred kampanje u kojoj je poražen. Toliko je laži iznio proteklih godina da to postaje njegova konstanta, njegova politika. Kada sam govorio o tvrdoj kohabitaciji, mislio sam upravo na to', rekao je Plenković, prenosi Jutarnji list.

'On govori posprdno o mojoj majci. To je razlika u karakteru, pristojnosti, kućnom odgoju, to je razlika u samom tkivu u nama kao ljudima i političarima. To je on, ovo sam ja', rekao je Plenković. 'On je što osobno, a što kroz trbuhozborce iz redova medija, iznio gomilu laži', dodao je.

Komentirao je, prenosi N1, i događaj iz Okučana. 'Idemo biti skroz precizni, on je bio u Račanovoj vladi pomoćnik ministra vanjskih poslova. U toj istoj vladi njegov kolega u ministarstvu pravosuđa daje suglasnost na registraciju jedne udruge HOS-a u Zagrebu u čijem grbu stoji sporni pozdrav. Dakle, SDP-ova vlada, njihov ministar, u toj vladi kao pomoćnik bio je i Milanović. To nema veze s HDZ-om. Nakon toga postaje premijer s komotnom većinom, mogao je promijeniti i zabraniti što hoće. Jeste vidjeli da je tu temu problematizirao?', upitao je premijer. 'On ničim izazvan u Jasenovcu kaže da ploču s imenima poginulih branitelja treba negdje baciti. Ploču s imenima hrvatskih branitelja koji su poginuli gdje? U Domovinskom ratu, boreći se za Hrvatsku. Ja nikada ne bih mogao izgovoriti rečenicu u kojoj kažem da ćemo baciti ploču na kojoj su imena hrvatskih branitelja', rekao je Plenković.