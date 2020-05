Nekoliko dana nakon što ga je premijer Andrej Plenković prozvao jer je 2016. izjavio kako mu se 'fućka za pozdrav Za dom spremni', predsjednik Zoran Milanović odgovorio je Plenkoviću

'Što se Plenkovićevog komentara tiče, to je bilo ružno. Preporučam da prestane zapomagati o stvarima koje su bile prije tri-četiri godine. To je jalovo. Kad bih ja govorio što su ljudi u šatoru s kojima se slikao govorili o mom ocu, nisam ni trepnuo. A možda sam se trebao rasplakati kao Plenković. Moj otac je to riješio sam i tužio. Što bih ja trebao reći, da je Plenković huškao polusvijet na mog oca', rekao je Milanović nakon posjeta Modernoj galeriji.