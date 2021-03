Plenković o obnovi, sucima i izboru veleposlanika s Milanovićem: Podjela 'fifti-fifti' ne dolazi u obzir

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak kako će proces obnove Zagreba od potresa trajati dugo, da je "10 sekundi potresa, minimalno 10 godina obnove", a poručio je i da Zakon o obnovi jamči da će cijeli proces biti održiv i pravno čist

"Čitav niz aktivnosti koji je Vlada napravila mislim da je stvorio pretpostavke da vrlo skoro možemo krenuti u konkretne radove, nakon svega što se u pripremnom smislu napravilo. To je proces koji će kao i nakon drugih prirodnih katastrofa trajati dugo, trajat će godinama, to uopće nije sporno. 10 sekundi potresa je minimalno 10 godina obnove", rekao je Plenković novinarima uoči Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

"Jako površno poznam gospodina, ne znam po čemu je on meritoran da bi njegov stav bitan u današnjem trenutku. Ne vidim bilo kakvu relevantnost njegova stava o bilo čemu. Da HDZ drži šapu nad pravosuđem, ta teza je dio tog pokušaja bacanja odgovornosti na politiku, izvršnu vlast pa i vladajuću stranku bez ijednog argumenta, to su neistine, netočne informacije, floskule, i očito zlonamjerne teze koje taj gospodin i njemu slični bacaju u eter koje uopće ne stoje", ustvrdio je Plenković.

Po pitanju medijskih objava slika sa USB-a Zdravka Mamića na kojima se druži sa osječkim sucima, Plenković kaže kako na to moraju reagirati sud, policija, DORH i Državno sudbeno vijeće.

"Ne dolazi u obzir da se u javnosti nameće teza, koju trenutno radi oporba, da je za to odgovoran HDZ", kaže premijer.

Po pitanju sigurnosnih provjera sudaca, kazao je kako je uvijek potrebno provjeravati svaku osobu, ali da se suci ne biraju na takav način.

Nismo razmišljali o odgodi, izbori su 16. svibnja

Odbacio je navode o odgodi lokalnih izbora, naglasivši da su to insinuacije oporbe.

"Niti je itko od nas o tome razmišljao, niti za to ima potrebe, niti će se to dogoditi, izbori će biti 16. svibnja", dodaje Plenković.

O mogućoj nabavci kineskog cjepiva protiv koronavirusa, premijer ističe kako nastoje osigurati ona cjepiva koje je verificirala EU Agencija za lijekove i HALMED kako bi cjepiva bila provjerena i pouzdana.

"U varijanti da se odobri jedno od drugih cjepiva nemamo nikakav problem da i njega nabavimo", naglasio je Plenković.

Na pitanje hoće li novi prijepor između njega i predsjednika Republike Zorana Milanovića biti izbor novih veleposlanika, Plenković je kazao kako je o toj temi već raspravljao s predsjednikom.

"On se drži te neke po meni arhaične teze o nekakvoj podjeli 'fifti-fifti' veleposlanika. Mene iskreno takav koncept uopće ne zanima, ne zanima me zato što to nije bio slučaj u vremenu mojeg prvog mandata s predsjednicom Grabar-Kitarović. Dogovarali smo se oko cijelog paketa, i uglavnom su to bili prijedlozi Ministarstva vanjskih poslova. Svi ljudi koji su u nekakvom krugu da budu predloženi dolaze iz toga sustava. Ne predlažemo nekoga koji nema nikakve veze sa službom, to je najbitnije", smatra Plenković.

Naglasio je kako su veleposlanici predstavnici hrvatske države, a tezu o polovičnom izboru kandidata smatra "passe, krajnje nepotrebnom, nelogičnom i neprihvatljivom" te da je upravo to jasno rekao predsjedniku.