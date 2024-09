Plenković: 'Nije realno da desetljećima živimo na sustavu subvencija'

„Ovakva, minimalna postupnost u povećanju cijena energenata, mislim da ne bi trebala dovesti do nikakvih šokova, nego da će to sve skupa biti podnošljivo za sve gospodarske subjekte”, rekao je premijer, podsjetivši da subvencije za struju i plin ostaju, ali da će njihove cijene ipak rasti, za po ukupno deset posto u idućih šest mjeseci.

Naglasio je kako je Vlada pritom vodila računa o najranjivijima, te kako smatra da je Vladin paket itekako dobro izbalansiran.

Naglasio je i kako Hrvatska danas ima najveću zaposlenost ikada, da 1.750.000 ljudi radi, a samo oko 86.000 ljudi ne radi.

„Ovakav rast kojeg smo doživjeli u prvih šest mjeseci (...) nakon što nam je ministar turizma predstavio rezultate turističke sezone, upućuje na zaključak da će i treći kvartal biti jako dobar, a četvrti je inače tradicionalno snažan, tako da ako gospodarski rast bude oko 3,5 posto ove godine, svi ćemo moći kazati da smo radili”, izjavio je Plenković.

U osam godina 28 puta sam koristio policijski brod

Istaknuo je i kako je u osam godina 28 puta koristio policijski brod za odlazak na otoke, komentirajući najavu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da će se baviti pitanjem premijerovih plovidbi.

„Nadam se da su otvorili i predmet za Milanovića, jer ako su otvorili za nas, a za njega nisu, onda ima ozbiljan problem što se tiče rada Povjerenstva. Mi smo tu potpuno transparentni, ja sam odmah tražio svoje suradnike da vidimo koliko smo to puta mi bili – 28 puta u osam godina”, kazao je Plenković.

Zapitao se kako će štićena osoba ići na neki otok, ako ne policijskim brodom? „To je puno drugačije od rastrošnosti, rasipnosti, nerazumnosti, pretjeranog korištenja vojnih resursa koji nisu namijenjeni za transport i promet štićenih osoba bilo gdje po Hrvatskoj, a isto tako ni na otoke”, istaknuo je premijer.

„Ako budu imali što za pitati, mi ćemo odgovoriti, podučit ćemo ih, naučit ih, objasniti o čemu se radi, i njima i ovoj angažiranoj javnosti koja skreće pozornost na svaki mogući način s rastrošnosti, rasipnosti, potpune bezobzirnosti u korištenju vojnih resursa da bi se vozili po Hrvatskoj, za što?”, upitao se Plenković.

Još nisam čuo zašto se voze Hrvatskom Black Hawkom ili nekim ruskim transportnim helikopterom, da je to normalno, svi bi to radili, to je poanta, zaključio je premijer.

O Jadroliniji

Naglasio je da pitanje o razlozima smjene tehničkog direktora u Jadroliniji treba adresirati na upravu te tvrtke. Nisam ja tu da govorim umjesto uprave, kazao je, pa novinarima koji su se požalili da im se ne javlja predsjednik uprave, preporučio da ga opet traže .

Upitan kako mu izgleda smjena direktora prije kraja istrage u Jadroliniji, odgovorio je kako je "to njihova odluka, ali da to nema veze sa onim što će istraga o razlozima nesreće na trajektu Lastovo na kraju pokazati".

Kazao je da i dalje ne vidi odgovornost, pa ni moralnu, prvog čovjeka Jadrolinije, smatra da predsjednik Sopta ne može znati što se događa na svakom trajektu.

„Trajekti u Hrvatskoj imaju 600 isplovljavanja i uplovljavanja u danu, prema tome, to je nemoguće. Razumijem vaš politički i interes javnosti, ali tu se ništa neće promijeniti”, odgovorio je premijer, konkretizirajući kako je riječ o političkom interesu cijele opozicije. „Pa nije hajku digao netko iz HDZ-a”, dodao je.

Kazao je i kako je predsjednik Republike Zoran Milanović Jadroliniju spomenuo dva-tri tjedna nakon tragedije, odnosno kad se u javnosti saznalo da je koristio resurse Hrvatske vojske da bi letio po hrvatskim otocima ili drugim destinacijama besplatno.

„Puno bi bilo bolje usmjeriti oštricu javnosti i medija na to, a ne na ovo", istaknuo je i dodao da je turistička sezona bila najbolja ikad i da pritom Jadrolinija igra ogromnu ulogu.

„Nama se zbog jedne nesreće, prve takve u 77 godina, politički instrumentaliziranim putem nastoji stvoriti okvir nepouzdanosti nacionalnoga prijevoza, pa to samo radi netko tko sebi želi loše. Vrlo jednostavno”, poručio je Plenković.

O najnovijem femicidu u Zagrebu: To nas je sve zgrozilo

Premijer je osudio najnoviji slučaj femicida koji se prekjučer dogodio u Zagrebu, te naglasio kako je to 'sve skupa zgrozilo'.

„Zakonodavac na prijedlog Vlade može učiniti okvir, no provedba u ovom konkretnom slučaju je na sucima, mi nemamo utjecaja na to što će suci u pojedinom slučaju učiniti”, kazao je Plenković.