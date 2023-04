Plenković o Milanoviću: Njegove izjave su kao da je pod utjecajem opijata

U četvrtak ćeizaći s novim prognozama gospodarskog rasta i očekujemo da će biti iznad 2 posto.

Dotaknuo se i izjave predsjednika Zorana Milanovića. “One su kontinuirano iznošenje pritisaka na rad DORH-a i Uskoka i hajka na članove vlade. Naravno da je su DORH i Uskok potpuno neovisni i ne miješamo se u njihove poslove. Mi nismo ti koje se unaprijed obavještava. te njegove teze puno više govore o njemu”, rekao je Plenković prenosi N1.

“Vidim da je spominjao nekakve opijate. On, ako ih i ne koristi, često su njegove izjave kao da je pod utjecajem opijata. Vidim da se jako gorljivo zanima za svoga znanca dragana Kovačevića, očito ga to jako intrigira i zanima. Što se tiče Slovenske, nisam ja nego on išao u tu bužu u Slovensku – da se ne baci”, dodao je premijer.