[FOTO] Plenković o guvernerovoj izjavi o rastu kamata: 'Nije mi jasno kako je ta tema postala aktualna. I inače je dobro govoriti manje'

U središnjici HDZ-a održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, a poslije nje izjavu je dao premijer Andrej Plenković

Osvrnuo se i na negodovanje nekih tvrtki koje prodaju gorivo, a vezano uz ograničavanje najviše cijene tzv. Premium goriva. 'Primili smo na znanje to, nisu to tako slabašne tvrtke da ne mogu na svojim plećima izdržati mjesec dana ovo što smo donijeli. Odgovaramo hrvatskim građanima, ne vidim da će se bilo kome što značajnije dogoditi u idućih 30 dana', rekao je.

Što se tiče izbora glavnog ravnatelja HRT-a i moguće nove akcije oporbe tijekom rasprave u utorak, Plenković kaže: 'Ja sam već događanjem naroda, cirkusom koji su eto tako na valu zbivanja prošloga tjedna, ta jedna homogenizacija, ljubav i jedinstvo između Hasanbegovića, Benčić, između Grmoje i Hajdukovića potom Grbina i Puljak, to je jedna ljubav koja cvate i razvija se, želimo im svu sreću u toj zaljubljenosti. Mislim da je današnji treći sastanak Odbora za medije prošao dobro, bez nekih smiješnih proceduralnih primjedbi. Očekujem raspravu, što se nas tiče, stvar je na dnevnom redu. Malo mi je smiješno da me taj spoj desnih i lijevih, što su radili i protiv Kolinde Grabar-Kitarović, jako je dobro za birače desnice da shvate da su oni sljubljeni s Možemo, s dva SDP-a, da je to sve jedno te isto. Da shvate "u koji to rog pušu". To je važno da njihovi birači shvate. Stvar je o izboru ravnatelja HRT-a sukladno zakonu koji datira iz vremena SDP-a. Procedura se vodi po tom zakonu. Koncept sukoba interesa dok netko nije na dužnosti je neka fikcija, ako netko ima bilo što, što mora otkloniti prije nego što preuzme neku dužnost, onda taj to i radi. Tako to rade svi na nekim drugim funkcijama. Meni se čini da je gospodin Šveb imao najbolji program, imao je najbolje ideje za budućnost javnog servisa. Ne vidim čemu toliki otpor, što ih toliko muči, što se iza toga krije. To neka naši sugrađani sami neka odlučuju i biraju. '

Komentirao je i izjavu bivšeg predsjednika Vrhovnog suda (Krunislav Olujić op.a.) koji je ocijenio da je izbor Radovana Dobronića, koji je danas prisegnuo, zapravo ne kao pobjedu Zorana Milanovića nego kao poraz Andreja Plenkovića.

'Gospodin Olujić... On je fantastičan, on ima tako dobre reference, inače je briljantan analitičar i pravnik. Kako on zna da Dobronić nije bio moj izbor?', poručuje.

Poručuje da je dobio povjerenje, da je parlamentarna većina glasala za njega. 'On je moj Jelšanin, ja nikako ne mogu biti protiv njega, mogu biti samo za. Iz mojeg kuta, mi smo po zavičaju pobijedili', rekao je Plenković.

O situaciji u BiH

Što se tiče situacije u BiH, premijer je poručio: 'Izbori su za godinu dana. Faza u kojoj se nalazimo trebala bi biti završna faza da se postigne dogovor o izmjeni Izbornog zakona. U budućnosti ne bi smjelo dolaziti do situacije da drugi narod na teritoriju FBiH svojim glasovima bira Hrvatima njihova predstavnika u Predsjedništvu BiH.'

Ponovio je da je cilj izmjena Zakona da sva tri konstitutivna naroda da budu istinski ravnopravni. 'Da se jedan narod ne osjeća da postoji neki inženjering i da je u podređenom položaju. Ona taj narod nije zadovoljan, ne osjeća se dobro. Stvara se nepovjerenje i tenzije, a nije to potrebno. Hrvati ne dovode u pitanje funkcionalnost BiH, niti njenu jedinstvenost, niti njenu suverenost, niti europski ili atlantski put...', smatra.