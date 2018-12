Plenković ne vidi ništa sporno u imenovanju Marićeve sestre na visoku poziciju

Premijer Andrej Plenković komentirao je imenovanje Ljiljane Orlovac, sestre ministra financija Zdravka Marića, na mjesto direktorice Sektora za superviziju faktoringa u HANFA-i.

"Nismo uopće o tome razgovarali. Kad bih ja sve što u medijima piše doživljavao kao točno gdje bih sad došao", odgovorio je premijer.

Ministar financija, Zdravko Marić, komentirao je nakon sjednice Vlade u Karlovcu, činjenicu da je njegova sestra Ljiljana Orlovac, nova direktorica Sektora za superviziju osiguranja u HANFA-i.

"U kratkim crtama, to je vrlo provjerljivo, 93. godine je diplomirala bankarstvo i osiguranje. Od 2010. je u HANFA-i, i dobio sam informaciju da je imenovana na to mjesto. To je moja starija sestra, koju i kao i drugu obitelj volim najviše na svijetu, nemam ništa kriti, sve je čisto, a za sve sporno pitajte u HANFA-i", rekao je Marić.