Plenković: Milanović pokušava dekredibilizirati naš položaj među saveznicima

'Imamo ponovno opstrukciju zlokobnog kršitelja Ustava, grubu manipulaciju hrvatskom javnosti o tome d da sudjelovanje u ovoj aktivnosti podrazumijeva da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, to je naravno velika neistina i sramota je da u javnom prostoru nema više razotkrivanja i dekonstrukcije takvih laži, jer riječ je o dva časnika u prvoj fazi u Wiesbadenu u Njemačkoj, a Njemačka je poprilično daleko od linije fronte u Ukrajini, a sve skupa kroz tri godine pet hrvatskih časnika. Ponavlja se sramotna priča gdje je eho u međunarodnim medijima da Milanović i oni koji ga podržavaju u biti Hrvatsku žele više svrstati uz Rusiju nego uz naše zapadne saveznike i dovode u pitanje hrvatsko članstvo u NATO, jer ovo je sve usmjereno na to da se dekredibilizira naš položaj među saveznicima i to je u 15. godišnjici članstva Hrvatske u NATO-u, u 75. godišnjici Saveza i uoči dolaska Zelenskog u Dubrovnik', rekao je Plenković.

Novinare je u pitanjima ipak najviše zanimalo neslaganje s Milanovićem.

'Svi koji izvana to gledaju, ne mogu se načuditi. Ali, to je tako i traje već dvije i pol godine. Blokiranje pomoći, simboličnim od dva časnika, argumentira se slabašno i ne stoji. Oni su samo protiv onoga što predlaže Vlada. To je primjer političke nezrelosti i bilo bi dobro da širi krug ljudi bude svjestan ovoga. Što je cilj, da izađemo iz NATO-a?', kazao je Plenković.

Upitan za stav ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana koji je uvjeren da će oporba ipak biti za slanje vojnika u Njemačku, kazao je: 'Tko neće biti je u jatu s kršiteljem Ustava. Ovi iz Možemo su mogli pročitati tekst sporazuma s Ukrajinom. Neka se drže svoje političke odgovornosti i neka se pokažu gdje stoje.'

Ipak, hrvatske časnike sutra netko može odvesti u Ukrajinu ili bliže Ukrajini?

'To je nemoguće, to nije u pitanju i to mogu govoriti samo potpuni analfabete koji se ni u što ne razumiju. Za tako nešto su potrebne odluke Sabora i zato idemo u Sabor. Ovo nije upućivanje u misije kao u ISAF ili KFOR, ovo je upućivanje u aktivnost zemlje saveznice – Njemačke', kazao je Plenković.

Mostov Božo Petrov smatra da se to može dogoditi, prenosi N1 napomenu novinara.

'Oni nisu eksperti ni za što, posebno Petrov. Takvo buncanje se protivi zdravom razumu. Da je vode on i njemu slični, Hrvatsk ne bi bila članica NATO saveza i Europske unije. On spada u kategoriju onih političkih aktera koji su na scenu došli nedavno i nemaju veze s pristupnim procesom Hrvatske u EU ili NATO', kazao je Plenković.