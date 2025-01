Plenković: Milanović ima komplekse jer je izgubio od mene, njegova frustracija pršti

milanović vs. primorac

Na pitanje mogu li zbog toga biti ugroženi rezultati predsjedničkih izbora uzvratio je: "O tome treba razgovarati. Utjecaju stranih aktera na demokratske procese je nešto što postoji svugdje, a koliko je to u Hrvatskoj bilo vidljivo? Ne baš previše".

Novinari su Plenkovića pitali za komentar tvrdnji njegovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca koji je rekao da je to izvješće 'ugrozilo suverenost Hrvatske'. "Niti jedna demokracija nije imuna na vanjske utjecaje", poručio je Plenković.

Više ga, kaže, zabrinjava reakcija SDP-a, odnosno Mirele Ahmetović koju je nazvao 'jednom od predvodnica govora mržnje SDP-a'.

"Ona se danas usuđuje diskvalificirati nas da imamo neke veze s tim izvješćem. Isti ti koji nisu priznali rezultate izbora, koji su kršili Ustav... Što se nas tiče, ovakva pitanja su važna, njih treba otvarati. Niti jedna demokracija nije imuna na strani utjecaje. Pogledajte samo Njemačku koja ide na izvanredne izbore u veljači. Svakom ovom pitanju treba postupiti s posebnim obzirom i odgovornošću a ne lažno optuživati, kako to Milanović čini već godinama, a u tome ga SDP konzistentno prati", rekao je.

Milanović ima komplekse, spomenuo me 50 puta tijekom sučeljavanja

Plenković je izrazio zadovoljstvo nedavnim sučeljavanjem njihovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca i SDP-ovog Zorana Milanovića.

"Smatram da je naš kandidat bio puno bolji od kršitelja Ustava", ustvrdio je dodavši kako očekuje da u nedjelju birači dobro promisle, analiziraju što kandidati nude pa na temelju toga donesu odluku.

"Primorac nudi više u vanjskoj politici, poštivanju političke kulture i vrijednosti. Sve što je Milanović nepovratno uništio", rekao je Plenković.

"Kompleksi koje Milanović ima zbog poraza od mene 2016. i 2024. su očiti i to je ozbiljan problem. Spomenuo me valjda 50 puta tijekom sučeljavanja i to netko treba analizirati. Njegova frustracija pršti", rekao je premijer predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Ustvrdio je i kako 'Milanović ima prazan papir svojih postignuća u predsjedničkom mandatu'.