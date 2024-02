Plenković kritizirao iznude Viktora Orbana

"Smatram da je ta praksa koju je on uveo u zadnje vrijeme da se mi svi jako puno trudimo oko toga hoće li on na nešto pristati ili ne, loša", kazao je Plenković, dodavši da to radi za glasove kod kuće.

"Što on više 'pruža otpora' prema tim nekim imaginarnim europskim institucijama i političarima, to je on veći heroj doma i onda dobije više glasova", rekao je Plenković novinarima u Rijeci.

"Dakle, to je model koji on primijenjuje već godinama. Ako to ne razumijemo, ne možemo shvatiti zašto ovo radi", dodao je.