Plenković izvrijeđao Domovinski pokret, Penava: Pozivam te na dvoboj kao muškarac muškarca

'Taj Penava postoji, moja baba pokojna bi mogla biti gradonačelnica Vukovara… sve što se tamo napravi, oni nisu sami napravili ništa. Ništa. Nula. I uzeo na sebe žrtvu ljudi kojih nema. I postao predsjednik, usput i gradonačelnik zato što se Marija Budimir ozvučila. To su kvarni ljudi. Zli. Zli ljudi s kojima nećemo imati posla. Nema nikakvih dilema. Nemojte biti zavarani, joj to su desni, naši su Hrvati. Nisu. Oni su srušili Kolindu, sutra će srušiti nas. To morate znati', rekao je Plenković na snimci koju je objavio Nacional.