[UŽIVO] Beroš na sjednici Vlade: Sve je manje britanskoj soja, cijepljena je svaka peta odrasla osoba

Situacija s koronavirusom ponovno je bila dominantna tema sjednice Vlade na kojoj se uvodno obratio premijer Andrej Plenković

'Kad je riječ o koronavirusu, dobro je da imamo novu situaciju, situaciju gdje možemo konstatirati da se drugi tjedan broj novozaraženih smanjuje. Prošli tjedan je bio pad od 10 posto, a ovaj tjedan 22 posto. To su ohrabrujući znakovi, ali brojke su i dalje visoke i ne smijemo misliti da je opasnost od zaraze iza nas nego naprotiv, ustrajati na odgovornom ponašanju svih u društvu', dodao je.

Plenković je još jednom osudio incident i govor mržnje u Borovu. 'U Hrvatskoj nema mjesta za netrpeljivost prema pripadnicima sprske nacionalne manjine ili bilo koje manjine. Mi ćemo se tome suprotstavljati i osuđivati govor mržnje prema svim sugrađanima. Taj izgred protivan je interesima Hrvatske. To nije domoljubni čin, nego suprotno. Bit će onih koji će u tim ispadima pokušati izjednačiti žrtvu i agresora i tražiti jalova opravdanja za nedjela prije 30 godina, to je razlog više za jasnu osudu', kazao je premijer.

Podsjetio je i da je za vikend obilježen Međunarodni praznik rada. 'U fokusu smo imali radnike kroz očuvanje politike radnih mjesta. Poslodavcima smo za radnike isplatii 10 milijardi kuna, to je koristilo oko 680 tisuća radnika i na taj način smo očuvali zaposlenost koja je čak i povoljnija nego što je bila prošlo poljeće. Imali smo brojne oproste tako da uz naknadu od 4 tisuće kuna i skraćeno radno vrijeme, mislim da smo napravili iskorak za radnike', pobrojao je još jednom Plenković.

Naglasio je da je cijepljenje korisno. 'Na 341 tisuću potvrđenih slučajeva zaraze, do jučer je preminulo 7315. To je jedan smrtni slučaj na 47 potvrđenih slučajeva zaraze. A što se tiče nuspojava, može se dogoditi jedan slučaj na 80 tisuća cijepljenih. Daleko je veći rizik za zdravlje zaraženost covidom nego rizik od cijepljenja', kazao je Plenković .

Njanovije podatke o koronavirusu iznio je ministar zdravstva Vili Beroš. 'U posljednja 24 sata zabilježeno 1640 novih slučajeva, udio je 18,08 posto. Hospitaliziranih je 2123, od čega 246 na respiratoru', rekao je Beroš.

Kazao je da je od 360 sekvencioniranih uzoraka, njih 57 britanska varijante. 'To je značajan pad u odnosu na stanje od 13. travnja kad je udio britanske varijante bio 96 posto', rekao je Beroš, dodavši da sada prevladava varijante koja je bila aktualna prošlu jesen. 'U dva slučaja utvrđena je južnoafrička varijante', rekao je Beroš.

Ministar zdravstva govorio je i o cijepljenju. 'U Hrvatsku je do sada pristiglo 1.366.120 doza cjepiva. Sada smo na prekretnici. U ovom tjednu dolaze znatno veće količine cjepiva, to nas prati tijekom svibnja i lipnja. 979.181 doza je aplicirana, prošlog četvrtka u Hrvatskoj je utrošeno rekordnih 46.887 doza cjepiva u jednom danu. Od 12 sati 4. svibnja do 12. sati 5. svibnja aplicirano je 34.783 doza što svjedoči dinamizaciji procesa cijepljenja. Prema podacima od 30. travnja, u Hrvatskoj je cijepljena svaka 5 odrasla osoba, odnosno 29 posto odraslog stanovništva primilo je najmanje jednu dozu cjepiva', napomenuo je Beroš.

'Virus ne bira, ali zato mi možemo. Odaberimo cijepljenje jer ono spašava živote. Pozivam sve da se već danas bez odgode prijave na cijepljenje putem već poznatih kanala - kod svog obiteljskog liječnika, u pozivnom centru HZJZ-a, pozivom županijskim zavodima za javno zdravstvo, prijavom na platformu CijepiSe, a uskoro i putem e-građana', zaključio je Beroš.