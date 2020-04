U zgradi Nacionalne sveučilišne knjižnice zasjedala je Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti. Medijima se poslije sastanka obratio premijer Andrej Plenković

Plenković je kazao da su na sastanku dane smjernice, a to je maksimalna anagažiranost koja se očekuje od svih službi, doprinos na tragu onoga što se do sada činilo i to i policije, vojske, civilne zaštite, te treće . da obavještajni sustav prati što se zbiva.

Na pitanje novinara plenković je progovorio i o nabavi medicinske opreme. 'Što se tiče nabave materijala iz Kine, naš je cilj s Kinom pregovarati tako da razgovaramo s onim kompanijama koje su u izravnoj ingerenciji kineske države, Meheco i Sinopharm', kazao je Plenković, dodavši da će se ta oprema moći verficirati.

Što se pak tiče hrvatskih kompanija koje bi eventualno izrađivale opremu, Plenković je kazao da je ministar gospodarstva Darko Horvat dobio zadatak da dogovori da fakulteti u suradnji s sedam do osam domaćih kompanija prionu načinu izrade maski koje su ključne medicinskom osoblju. 'I oni na tome rade, a ministar Horvat će vas detaljnije izvijestiti', poručio je premijer.