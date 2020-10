Plenković: Da sam sklon uvredama, rekao bih da je predsjednik 54-godišnji šmrkavac. Ali ja to neću reći

Premijer Andrej Plenković nije ostao dužan na prozivke i uvrede koje mu je danas uputio predsjednik RH Zoran Milanović

Plenković nije želio pojasniti što je mislio kad je rekao da je Milanović 2016. širio mržnju, jer kaže da on to zna jako dobro, ali je kritizirao dosadašnji mandat predsjednika.

"Zna on to jako dobro, ali ja ću ponoviti nešto drugo što mi se čini važnije. Imamo predsjednika koji je na dužnosti devet mjeseci i umjesto da igra ulogu koja mu je namijenjena Ustavom, imamo predsjednika koji pokazuje nekoliko destabilizirajućih smjernica svojeg rada, a to su nepoštovanje prema himni, Danu državnosti, konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora, glavni je propitkivač o zakonitosti i ustavnosti rada Stožera i stalno minimizira njegovu ulogu... On je rekao da je korona nešto poput karijesa, a mi imamo u zadnja dva dana više od 1000 zaraženih dnevno i ukupno i otprilike 350 preminulih, onda je to podrivanje borbe protiv covid-19", rekao je Plenković nakon sastanka Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak".

Plenković se osvrnuo i na predsjednikovo ponašanje vezano za aferu Janaf. "Nakon što su neki ljudi uhićeni, on ne prestaje napadati policiju, DORH, Uskok, Vladu, ali recimo da je to sport na koji smo navikli i to je donekle legitimno, da ne kažem sve ove druge aktere koji su mu pomogli da bude izabran. Imate nekoga tko je protiv borbe protiv korone, protiv borbe protiv korupcije, koji dva dana nakon potresa u Zagrebu odlazi u klub, dok mi ostali hodamo okolo i gledamo posljedice i štetu od potresa, čovjek ode u klub da se ne bi bacio višak hrane koji je donio Ante ili Tonči. To je predsjednik kojeg je narod izabrao prije samo osam mjeseci. A izabran je samo zato što se na sceni pojavila grupacija koja podržava gospodina Škoru, a čiji je plan bio da gospođa Grabar Kitarović ne uđe u drugi krug, a nakon toga su napravili komplot da se izabere Milanovića. Znači, imamo predsjednika kojem su pomogli Škoro i Most", rekao je Plenković i uzvratio na predsjednikovu uvredu da su njegove tvrdnje o tome da je on bio cilj napada Danijela Bezuka "seansa guslanja, odnosno narikanja, muškarca od 50 godina".