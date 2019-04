Planirate na Plitvice? Odsad je samo jedan način na koji možete kupiti ulaznice

Ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera mogu se kupiti isključivo na internetu, a kako bi se izbjegle gužve broj individualnih posjetitelja u jednom danu ograničen je na 8 i pol do 10 tisuća.

'Kad se ulaznica kupi mora se tiskati na ulazu, upravo zbog toga što je pilot projekt, naime radimo na pojačanju internet veze, to nam je zapravo jedina prepreka. Ja se iskreno nadam da ćemo do sezone i to riješiti', objašnjava za HRT Tomislav Kovačević, ravnatelj JU NP Plitvička jezera.