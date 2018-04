Piloti: Situacija je alarmantna, a izbor direktora debakl

Iz Hrvatskog sindikata prometnih pilota u nedjelju su izvijestili kako su uputili drugo otvoreno pismo predsjedniku Vlade RH u kojem su ga ponovno upozorili na, kako tvrde, alarmantnu situaciju u kompaniji i "debakl" s izborom novog direktora.

Razlog tome je, tvrde, nerealno planiranje rokova za zimsko održavanje aviona zbog čega se s ljetnim redom letenja krenulo bez dva vlastita aviona koji će imati kašnjenje s ulaskom u promet od mjesec i pol dana. Zato se, dodaju, na letove aviona Dash Q400 stavljaju Airbusi A319/A320, pa su avioni sa 174 sjedala, umjesto onih od 76 sjedala, prevozili po 17 putnika i gubili enorman novac.

Nakon što je povećan broj letova u ožujku, pa se više nije mogla snalaziti sa vlastitim 'nadomjescima', kompanija je počela unajmljivati vrlo skupe avione da uskoče na mjesto aviona koji su kasnili iz Tehnike. Samo u 12 dana, od 23. ožujka do 3. travnja unajmili smo 13 aviona od tri različita prijevoznika iz istočne Europe. No, kompanija sve teže unajmljuje avione, jer su u travnju raspoloživi avioni na tržištu Europe već zauzeti dugoročnim najmovima. Zbog nemogućnosti najma potrebnog broja aviona Croatia Airlines je počela otkazivati letove, između ostalih i one subvencionirane od države. Samo u posljednjih nekoliko dana otkazano je 18 letova, što je skoro 3 leta dnevno. Od sredine ožujka vrlo je malo dana kada nije bilo otkazanih letova, a nekih dana ih je bilo i nekoliko dnevno, priopćili su iz sindiakta.

Tvrde da je iz kompanije otišla polovica mehaničara, trećina pilota i četvtina stjuardesa, a odlazak osoblja nastavio se i u 2018.