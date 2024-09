Piloti Rafalea imaju poruku: 'Kad čujete zvuk naših motora...'

Letačke aktivnosti odvijat će se u ponedjeljak i u utorak od 17 do 19 sati te od 21 do 23 sata iznad područja Zagreba, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije, Slavonije, Like te Zadarske, Istarske i Primorsko-goranske županije.

Također, tijekom cijelog tjedna planirane su i dnevne letačke aktivnosti u vremenu od 9 do 15 sati.

Tijekom letačkih aktivnosti očekuje se pojačana buka i moguće probijanje zvučnog zida uz pridržavanje sigurnosnih mjera, kažu u MORH-u koji moli građane za razumijevanje i strpljenje.