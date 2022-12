Piletić objasnio koliko će novca stići do kraja godine na račune umirovljenika, a koliko stradalima u potresu

Korisnicima mirovina i prava u socijalnoj skrbi radi ublažavanja rasta troškova života, korisnicima dječjeg doplatka radi ublažavanja rasta cijena energenata i osobama stradalima u potresu bit će isplaćeno ukupno 700 milijuna kuna kao jednokratna pomoć

'Današnja je odluka i da svi investitori po novoj karti regionalnih potpora imaju veće bespovratne potpore u odnosu na ostatak Hrvatske od 60 do 75 posto - jasno je da će se kuće obnoviti', dodao je te istaknuo kako 'ono što definitivno Vlada želi postići na području Sisačko-moslavačke županije' je obnoviti i kulturni, društveni, zdravstveni i obrazovni sustav te infrastrukturu.

Ističe kako bi jednokratna pomoć trebala stići do kraja ove godine.

'Dogovor je sa županijama na području koje je stradalo u potresu da do kraja ove godine isplate sve sukladno odluci Vlade - 2000 kuna po osobi koja je na privremenom smještaju, po obitelji maksimalno 10.000 kuna', objasnio je.

Piletić kaže da su uz mjeru za ljude koji nemaju čvrst krov nad glavom obuhvaćeni umirovljenici s nižim primanjima, njih gotovo 700 tisuća.

'I oni će dobiti jednokratnu isplatu od 1200 na najniže mirovine do 400 kuna za sve one do 4360 kuna mirovine', dodao je Piletić.

Navodi da su obuhvaćeni i korisnici prava iz sustava socijalne skrbi.

'Govorimo o svima onima koji imaju priznato pravo za ugrožene kupce energenata, korisnici zajamčene minimalne naknadne, osobne invalidnine, nacionalne naknade za starije osobe. Svi će oni dobiti jednokratni dodatak od 1000 kuna', objasnio je.

Na pitanje smatra li da je zakonski okvir za pomoć osobama s invaliditetom, pogotovo djeci - dobar, Piletić je kazao da imaju mogućnosti poboljšati zakonski okvir.

'Nudi nam se mogućnost financiranja, prije svega za osobne asistente', rekao je te najavio kako bi svota za financiranje mogla biti višestruko veća.