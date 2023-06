PGŽ: Od srpnja skuplji smještaj u županijskim domovima za starije

Iako pozdravlja rast plaća, pročelnica je upozorila da u državnom proračunu nisu osigurana dovoljna sredstva za domove kojima je osnivač Županija.

Decentralizirana sredstva ostaju na istoj razini, što znači da trošak pada na krajnjeg korisnika ili osnivača, a on se penje i do 500 tisuća eura ukupno, naglasila je uz najavu moguće korekcije cijena u srpnju koje su, kako je istaknula, daleko ispod tržišnih, a uskladile bi se sa stopom inflacije u visini od pet do šest posto.

Pročelnica Dragica Marač je naglasila da je, unatoč povećanju cijena energenata i hrane, visina decentraliziranih sredstva godinama ista, a metodologija za izračun cijene troškova u domovima zastarjela te očekuje da će resorno ministarstvo ove godine usvojiti novi Pravilnik, u kojem će istaknuti problemi biti prepoznati.