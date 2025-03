Pet godina nakon potresa živi u hostelu: Deset kvadrata plaća 400 eura

'Desetljećima sam živjela na Langovu trgu, u stanu u kojem je moja baka još 50-ih postala zaštićeni najmoprimac sa stanarskim pravom. U tom sam stanu i ja bila prijavljena od 1986., u njemu su odrastala i moja djeca, kći i sin, tamo smo imali prijavljeno prebivalište, plaćali režije , ali kako nikad nismo uspjeli doći do vlasnika stana, nismo imali niti ugovor, objašnjava Drndelić za 24sata .

Ugovor koji ne vrijedi

Tek je nakon potresa, dodaje, uspjela doći do vlasnika i potpisati s njim ugovor o zaštićenom najmoprimstvu. 'No, to ne vrijedi. Država za zbrinjavanje traži ugovor koji je vrijedio na dan potresa. Za nju ne vrijede prijavljena prebivališta koja smo u stanu imali, plaćeni računi kao još jedan dokaz, ništa od toga', rezignirana je.

Smatra da bi temeljem ugovora kojeg sad ima, ipak trebala ući u program zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca, kojeg je država nedavno pokrenula, te dobiti nekakav smještaj.

Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine tvrde da su do kraja 2023. godine zbrinuli su sve koji su nakon potresa boravili u hostelu Arena, a koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom.