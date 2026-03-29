Pentagon u pripravnosti: Raspoređeno više od 50.000 vojnika

Pentagon se priprema za tjedne kopnenih operacija u Iranu, izvijestio je Washington Post u subotu, pozivajući se na američke dužnosnike

Planovi bi mogli uključivati ​​napade specijalnih operacija i konvencionalnih pješačkih trupa, izvijestio je Post. Hoće li predsjednik Donald Trump odobriti bilo koji od tih planova ostaje neizvjesno, prema Postu. Trumpova administracija rasporedila je američke marince na Bliski istok dok rat u Iranu traje već peti tjedan, a također je planirala poslati tisuće vojnika iz 82. zračno-desantne pukovnije američke vojske u regiju. Dodatni američki mornari i marinci stigli su na Bliski istok na brodu USS Tripoli, amfibijskom jurišnom brodu, objavila je u subotu američka vojska.

USS Tripoli, vodeći brod kombiniranih pomorskih snaga od oko 3500 pripadnika, stigao je u regiju u petak, objavilo je na X-u američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), regionalno vojno zapovjedništvo odgovorno za to područje. Nove snage se pridružuju tisućama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao dio masovnog gomilanja snaga uoči rata s Iranom. Ukupno je, prema ranijim izjavama, SAD rasporedio preko 50.000 vojnika u regiju, navodi Dpa.