Penava: Ne mogu shvatiti s kim ću biti na koalicijskim sastancima u kontekstu Radića

"Što se nas u Domovinskom pokretu tiče, ne zanima nas više gospodin Radić i ta ekipa. Koalicijski sporazum su potpisali DP i HDZ, tu nema gospodina Radića i njegove ekipe. Ali kad poslušate Radića, on je izjavio da će podržavati koalicijsku većinu. Kad poslušate gospodina Peternela, on je najavio da će biti u opoziciji, a kad poslušate gospodina Biloglava - on je rekao s Plenkovićem nipošto. Ekipa koja za cilj jedino ima rasturati DP i svaku nacionalnu desnicu, to rade za krupni kapital i velike novce, i to će nastaviti raditi. Ako će HDZ htjeti nešto s tim ljudima, u to nećemo ulaziti, to se neće ticati DP-a i neće ulaziti u kvote DP-a. A što će koalicijski partneri po tom pitanju, njima na volju. Poput SDSS-a, jasno smo rekli tko nam je protivnik i što rade na političkoj sceni.", naveo je Penava.

Kazao je da DP nakon raskola ima napustilo nešto manje od 600 članova što je 5,5 posto.



'Iz ove priče ćemo otići ne neokrznuti. Bit će mjesec-dva kroz brojke osipanje, a nakon toga kreće uzlet. Konačno smo skinuli utege koji su nas držali da sporije trčimo ove izborne utakmice. Konačno ćemo disati punim plućima i početi okupljati ljude što ćete brzo i svjedočiti', rekao je.