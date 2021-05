Penava: Kako sada stvari stoje, tući ćemo i HDZ i SDSS plus HNS

Aktualni gradonačelnik i bivši HDZ-ovac Penava ili pak HDZ-ov kandidat Mažar kandidati su za gradonačelnika Vukovara

Gost RTL- Danas bio je Ivan Penava te je za početak rekao da vode prema neslužbenim rezultatima iz njihovog stožera.

'Očekujemo pobjedu, kako smo i najavljivali. Još je rano, događa nam se ono što je bilo evidentno, da u sredinama u kojima smo jaki, gdje smo pobjeđivali i u prvom krugu, zapravo svuda smo pobjeđivali, ali tamo gdje je jača stranačka mašinerija SDSS-a i HNS-a da daju maksimalno vjetra u leđa HDZ-u, na tim smo mjestima u gubitku, ali nadoknađujemo na svim mjestima gdje tradicionalno dobivamo, tako da je to otprilike to. Kako sada stvari stoje, tući ćemo i HDZ i SDSS plus HNS', poručio je Penava.