'Penava i ja nismo prijatelji, nije me nazvao nijednom u zadnja dva mjeseca'

Miroslav Škoro gostovao je večeras u RTL-u Danas. Bivši predsjednik Domovinskog pokreta, a sada član kluba Suverenista i još uvijek aktualni potpredsjednik sabora govorio je o aktualnim temama, svojoj poziciji u budućnosti, Ivanu Penavi...

"Ne znam, vidjet će se za desetak dana. To je samo stvar koji će se model primijeniti. Hoće li ići se ići kao što u politici je, malo prava i puno matematike ili će to ići na bazi dogovora više klubova", rekao je za RTL .

Očekuje li da će ostati na toj poziciji?

"Da vam budem iskren, to meni uopće nije bilo važno u ovom trenutku i nije mi ni od prvog trenutka. Nisam se ni borio da bi bio na nekoj privilegiranoj poziciji i ustvari pozicija potpredsjednika sabora je samo protokolarna funkcija."

Zvuči li kao da mu se više ne da?

"Nije istina da mi se više ne da. Jedno je baviti se politikom i obnašati mjesto potpredsjednika sabora, a to znači predsjedati sjednicama s vremena na vrijeme. Ja sam to do sada učinio možda dva, tri puta tako da mi to, ako se dogodi da ne budem dalje, neće nedostajati."

Bivši stranački prijatelj i kolega Ivan Penava službeno je zauzeo mjesto predsjednika Domovinskog pokreta. Je li se čuo s njim?

''Ne, to jedna zanimljiva teza koja se provlači cijelo vrijeme o tome kako smo mi u nekim prijateljskim odnosima i moram iskoristiti ovu priliku da kažem da Penava čovjek kojeg ja poznajem i s kojim sam imao prigodu sresti se par puta. No, međutim, biti prijatelj, ako je po definiciji biti prijatelj oni koji se poznaju u nuždi i nevolji, definitivno nisam bio s gospodinom Penavom.''